Azzurro donna, coordinatrici incontrano Miccichè per programmare il futuro del movimento femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi abbiamo voluto incontrare, assieme alle coordinatrici provinciali, il presidente Miccichè per fare il punto e programmare il futuro del movimento femminile”. Lo dice la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, che assieme alle responsabili provinciali del movimento femminile hanno incontrato stamattina il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.

"Durante l’incontro – prosegue Testone – abbiamo voluto fare un plauso all’Assemblea regionale siciliana, e ringraziato il suo presidente, per aver approvato all’unanimità la norma che prevede la presenza di almeno un terzo di componenti di ciascun genere nel Governo della Regione. L’approvazione di questa norma rappresenta un traguardo importante di grande modernità che pone ancora una volta la Sicilia all’avanguardia rispetto alle altre regioni. Questo traguardo è anche merito del nostro movimento che in maniera decisa aveva sostenuto questa norma. Per il futuro - conclude Testone - in raccordo con il coordinamento regionale di Forza Italia, Azzurro donna fin dalle prossime settimane preparerà l’organizzazione di una manifestazione regionale su un tema importante di grande respiro, un convegno che dovrà avere il sostegno del presidente Miccichè e del presidente Berlusconi”.