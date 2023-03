Scuola, in Consiglio slitta la modifica del regolamento: 350 alunni disabili restano senza assistenza specialistica

Nelle scuole elementari e medie della città ci sono 350 alunni disabili senza assistenza specialistica. Per colmare questa mancanza, il Consiglio comunale ha messo mano al regolamento vigente: il nuovo testo, emendato ieri con la modifica dell'articolo 9 e l'aggiunta dell'articolo 14 bis, oggi doveva essere votato, ma la seduta è saltata per mancanza del numero legale.

A Sala delle Lapidi erano infatti presenti solo 14 consiglieri su 40: 12 della maggioranza e 2 dell'opposizione (Ugo Forello e Giulia Argiroffi di Oso). Il resto delle minoranze ha deciso di abbandonare l'Aula e così la seduta è slittata alla prossima settimana.

"Un gravissimo atto d'irresponsabilità sia da parte della maggioranza, che non ha i numeri e appare sempre più non in grado di governare la città, ma anche delle minoranze che hanno lasciato l'Aula per protesta. Noi non abbiamo condiviso questa scelta e siamo rimasti al nostro posto. Questo è un regolamento importante, che riguarda l'assistenza agli alunni disabili, oggi più che mai penalizzati. Andava votato oggi e invece se ne riparlerà lunedì", dicono Forello e Argiroffi, che hanno denunciato la situazione in un video pubblicato su Facebook.

Tutto tempo perso, con buona pace degli alunni disabili che dall'inizio dell'anno scolastico (quindi da sei mesi) sono senza assistenza specialistica, perché il Comune non riesce a incassare l'adesione degli operatori. Da qui l'intervento sul regolamento per allargare il bacino di reclutamento dei professionisti e aprire alla possibilità di impiegare nelle scuole le cooperative del terzo settore (già accreditate alla Città metropolitana), nel caso in cui il Comune non riesca a ingaggiare direttamente nuovi operatori.

Professionisti pagati 15 euro all'ora con partita Iva, che finora hanno percepito i compensi con una media di 5 mesi circa di ritardo. Motivo per cui il consigliere Salvo Alotta, presidente della commissione Pubblica istruzione, ha presentato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione comunale a liquidare subito il 30% delle somme annuali ai dirigenti scolastici e il saldo secondo l'attuale meccanismo di pagamento calcolato su base trimestrale. Anche gli assistenti degli alunni disabili, però, dovranno aspettare.