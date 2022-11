Ars, Lionti (Uil Sicilia): “Buon lavoro al nuovo presidente Ars Galvagno, confronto per risolvere le emergenze"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“A nome della Uil Sicilia, auguriamo un buon lavoro al nuovo presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e alla XVIII legislatura della Regione”. Così la stessa segretaria generale, Luisella Lionti, che subito dopo l’elezione ha elencato le principali sfide del sindacato: “Dalle infrastrutture al welfare, dalla sanità di prossimità ai rifiuti senza dimenticare investimenti, macchina amministrativa, Pnrr e sicurezza del lavoro. Tutti temi cruciali, in un momento particolarmente critico per famiglie e lavoratori, per le quali passa il futuro della nostra isola. Adesso iniziamo subito un confronto che metta al centro le innumerevoli emergenze siciliane”.