Si rifiuta di mostrare il green pass, accesso vietato all'Ars al capogruppo di Attiva Sicilia

Accesso vietato all'Ars al capogruppo di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi, che si è rifiutato di mostrare il suo green pass - non è chiaro se ce l'abbia o meno - alla guardia giurata incaricata di verificare la certificazione verde dei deputati regionali. "Quindi - è la polemica - una guardia giurata può impedire a un eletto dal popolo di entrare in Parlamento". Munita di green pass, invece, la collega di gruppo e vice presidente dell'Ars Angela Foti. "Ho fatto il tampone perché so che devo svolgere il mio lavoro e soprattutto perché voglio impedire che si possa strumentalizzare questa protesta affermando che non vogliamo lavorare".

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

“C'è in gioco il principio di base della democrazia e delle libertà personali, non possiamo che essere contrari a questa imposizione che obbliga all’acquisizione di un certificato per poter ottenere persino il diritto al lavoro sancito dall’articolo 1 della Costituzione", è la posizione del gruppo, siglata anche da Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana, che oggi però non erano in Ars per ragioni di salute.

Tancredi ha riferito di avere anche chiamato i carabinieri che però, non essendoci ragioni di ordine pubblico, avrebbero detto di non poter intervenire sul posto e per questo il parlamentare ha annunciato di volersi recare direttamente in caserma per sporgere denuncia.

Articolo in aggiornamento