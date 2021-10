VIDEO | Green pass all'Ars, accesso vietato al capogruppo di Attiva Sicilia

Protagonista della vicenda Sergio Tancredi. Insieme a lui la collega di gruppo e vicepresidente del parlamento regionale Angela Foti. I due parlamentari, contrari alla norma sull'obbligo di esibire la certificazione verde per entrare in Assemblea, si sono recati in questura per denunciare l'accaduto