Accorpamento di Suap e Sue, Bonanno (Dc Nuova): "Ok a proposta Ance per puntare all'efficienza"

"Accogliamo con favore la proposta di Ance Palermo di accorpare il Suap e il Sue in un unico ufficio. In un’ottica di riorganizzazione degli uffici, l’accorpamento dello Sportello Unico Attività produttive e dello Sportello Unico Edilizia rappresentano una soluzione facilmente attuabile con l’obiettivo di garantire ai cittadini e agli imprenditori tempi certi e rapidi, uniformità di pareri, efficienza ed efficacia dei processi". Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Dc Nuova in Consiglio comunale.

"La svolta che attende la città passa anche da una necessaria revisione della macchina burocratica con lo scopo di dar vita ad un modello organizzativo snello in tutti i settori dell’amministrazione, che possa ottimizzare tempi e risorse per gli utenti ma anche per il Comune. Siamo certi - conclude Bonanno - che il Sindaco e la giunta lavoreranno in tal senso per dare ai palermitani un ulteriore segnale di cambiamento e di ascolto delle varie categorie interessate".