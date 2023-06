Festival della birra, aperitivo al tramonto al Nautoscopio: cosa fare nel weekend a Palermo

Birra, musica, archeotrekking. Un weekend ricco quello che cade in concomitanza del 2 giugno, Festa della Repubblica. Per l'occasione sono tanti gli appuntamenti in programma tra Palermo e provincia. Per chi vuole concedersi qualche ora lontano dalla città può partecipare al Cefalù Beer Fest oppure all'Infiorata di Castelbuono. Chi non vuole allontanarsi, invece, può scegliere di bere un cocktail al Nautoscopio, che riapre proprio questo fine settimana. Non mancheranno le escursioni, tra tutte quella a Monte Iato, né le visite guidate come quella allo Steri e all'Orto Botanico.

Il festival della birra a Cefalù

Non solo birre… ma soprattutto birre. Assaggiatori professionali o profani, appassionati o semplici amanti del buon bere, comunque preparatevi: perché Cefalù si prepara ad accogliere Ipa o Apa, liquidi ambrati e bianche profumate. Fino a domenica piazza Cristoforo Colombo a Cefalù sarà infatti invasa dalle birre artigianali del Cefalù Beer Fest, organizzato dall'associazione Baz'art Sicilia, con il patrocinio del Comune.

Ritorna la musica al Nautoscopio

Il meteo li ha un po' fatti penare, ma adesso è tutto pronto per l'estate. Ricomincia la stagione al Nautoscopio. L'inaugurazione è affidata alla musica dei Jack and the starlighters. La programmazione ha in serbo tanti live d'autore con molti artisti made in Palermo come quello dei Tamuna in programma sabato, e tanti dj set la domenica al tramonto: s'inizia con quello di Democrazia Tropicale.

Riapre Villa Niscemi con una mostra

Domenica riaprirà Villa Niscemi, la sede di rappresentanza del Comune di Palermo chiusa da gennaio del 2022 per la presenza di legionella. Per l'occasione è prevista anche la mostra fotografica alla Galleria Nicola Scafidi dal titolo: "Set cinematografici Siciliani 1960-70" scatti di Nicola Scafidi. La mostra deve essere intesa come un mezzo di cultura, tramite il quale far conoscere l'importanza di un'epoca passata, in cui i valori legati "all'onore e al rispetto" erano ben codificati.

Archeotrekking a Monte Iato

Immergersi nel paesaggio inedito di Monte Iato, scoprendo che si tratta di un territorio di bellezza immensa: la macchia mediterranea, sorgenti e ruscelli, valloni verdissimi e pareti ripide, e in fondo alla valle, il fiume Jato. Sono i percorsi dei pastori e le mulattiere che oggi diventano tragitti facilmente percorribili, un sistema di cammini slow da assaporare con calma. Tutto questo si trasforma domenica in un archeotrekking, una vera e propria immersione nel Parco archeologico di Monte Iato, comprendendone lo straordinario rapporto che ancora oggi è saldo con la natura circostante.

In consolle con il Nomad Music Festival

Torna a solcare le consolle dei locali di Palermo a suon di selezioni musicali dai tratti world - global, il Nomad Music Festival 2023, con una nuovissima batteria di date in calendario che porteranno la tribù danzereccia in giro per nuovi spazi e alla scoperta di nuove sonorità. Il Nomad Music Festival, organizzato dalla Css Crew, è un festival musicale itinerante che ha coinvolto diversi presidi culturali e sociali della città. Esplorazione del territorio, scoperta di nuova musica, è la sensazione di appartenere ad un movimento che apprezza l'arte come strumento di un processo più grande.

Visite all'Orto Botanico e allo Steri

Scoprire i segreti della nobile famiglia che osò ribellarsi a Re Martino, e per questo fu distrutta; entrare nelle carceri dell’Inquisizione allo Steri e cercare di leggere il dolore dei condannati dai graffiti sui muri; o respirare a pieni polmoni all’Orto Botanico, magari scoprendo specie arboree di Paesi lontani oppure orchidee sontuose. È un weekend intenso quello che si annuncia per questo inizio giugno: vista la grande affluenza sono stati infatti aggiunte visite guidate straordinarie ai due siti monumentali che fanno capo al SiMuA, il sistema museale di ateneo.

L'Infiorata di Castelbuono

Tutto pronto la nuova edizione dell’Infiorata di Castelbuono. Ricco e corposo, come sempre, l'elenco degli appuntamenti a corredo del filo conduttore principale. Momenti artistici, culturali e musicali accompagneranno le quattro giornate dell'atteso evento floreale castelbuonese, promosso e organizzato dall'associazione culturale Promo Madonie - Sicilia, che quest'anno ha per tema “La nostra Madre Terra”, con l'intento di mettere in luce e far porre le dovute e necessarie attenzioni su uno dei problemi più importanti di questo XXI secolo: quello ambientale legato a quello della protezione del nostro pianeta.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.