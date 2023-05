Notti d'estate vista mare: riapre il Nautoscopio, tra concerti live e dj set

Il meteo li ha un po' fatti penare, ma adesso è tutto pronto per l'estate. Dal 1° giugno al 1° ottobre ricomincia la stagione al Nautoscopio. L'inaugurazione è affidata alla musica dei Jack and the starlighters.

La programmazione ha in serbo tanti live d'autore con molti artisti made in Palermo: dai Tamuna (3 giugno) a Ponente (8 giugno). Tanti poi i dj set la domenica al tramonto: s'inizia con Democrazia Tropicale (4 giugno), poi un festival di musica indie in collaborazione con Danilo Alongi dal titolo Nautobeat23 che inizia il 9 giugno con la performance 300gr ideata dal muralista Igor Scalisi Palminteri e Angelo Sicurella.

Il 16 giugno il party rocker con dj Delta, campione italiano e finalista mondiale del Red Bull Thre3Style 2016. Chiuderanno il mese di giugno, il 23, i Joker Smoker e il loro ritmo jamaicano. A luglio invece gli Ambassador Nautobeat saranno il cantante e beatmaker Kid Gamma e Pisk. I primi di settembre, invece, ecco che torna il Retro Fest, il festival dedicato alla musica rockabilly.