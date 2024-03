La fiera di modellismo, il pranzo con le note dei Beatles, Cenerentola a teatro: cosa fare nel weekend

Gite fuori porta, pranzi in famiglia accompagnati dalla musica, ma anche favole a teatro e fiere per collezionisti. Questo e molto altro offre il weekend a Palermo. A Monte Iato, grazie a un "agro-experience" sarà possibile fare una visita guidata inedita alla scoperta del parco archeologico. Al Dorian, invece, sulle note dei Beatles sarà possibile pranzare (e mangiare sfincione e caponata) come si fosse in un agriturismo. Al Teatro Massimo invece va in scena "Cenerentola", un balletto che farà sognare, mentre al Biondo "Assassina" di Franco Scaldati. Ai Cantieri, infine, un appuntamento imperdibile per gli appassionati: la fiera di modellismo. Non mancheranno inoltre eventi per bambini, visite guidate, mostre e concerti.

La fiera di modellismo

"Modellismo che passione! Le uniche guerre che vorremmo vedere". Al Noz va in scena un mostra espositiva di modellismo statico. Soldatini, diorami, sculture, trenini, automodelli, navi, mezzi militari e altri soggetti saranno esposti nei locali delle Nuove Officine Zisa, padiglione 20 dei Cantieri Culturali, sia sabato che domenica. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Agro-experience e trekking a Monte Iato

Domenica agro-experience tra le valli rurali Jato-Belice con la visita guidata “Trekking dal Parco archeologico dello Iato al Giardino della memoria”. Un’esperienza outdoor per scoprire le valli rurali Jato-Belìce, attraverso le ampie campagne coltivate a seminativi stagionali, uliveti e vigneti. Punto di partenza del percorso è l’antiquarium di case D’Alia, si prosegue poi verso il “Giardino della Memoria”, luogo interamente riqualificato, oggi presidio di cultura e impegno nella lotta alla mafia: qui infatti fu assassinato da Cosa nostra il piccolo Giuseppe Di Matteo.

Cenerentola al Teatro Massimo

Apprezzato per lo stile, il virtuosismo e la sensualità dei suoi balletti, il coreografo francese Thierry Malandain, firma la “Cenerentola” con le musiche di Prokof’ev che il corpo di ballo del Teatro Massimo, diretto da Jean-Sébastien Colau, e l’Orchestra del Teatro Massimo, diretta da Mojca Lavrenčič, portano in scena da sabato 16 marzo in Sala Grande. Un'opera che racconta in modo originale il riscatto della fanciulla sola e sfortunata.

Pranzo e musica dei Beatles in un "agriturismo" in città

Un pranzo domenicale, accompagnato dal suono dei Beatles in un agriturismo, ma in città. E' una esperienza che si rivolge alle famiglie che non vogliono uscire da Palermo, ma vogliono un po’ sentirsi in una atmosfera di campagna quella che parte domenica al Dorian. Il baglio all'aperto diventerà il luogo ideale per trascorrere una giornata tra cibo e musica. Il menù prevede: sfincione bagherese, caponata di melanzane, ricotta fresca, salame e mortadella.

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica al Politeama

"Rota/Visconti": questo è il titolo del concerto che verrà eseguito dall’Orchestra Sinfonica Siciliana venerdì e sabato al Politeama Garibaldi. Si tratta di un vero e proprio viaggio nella musica di Nino Rota, apprezzato compositore di colonne sonore per il cinema e di noti brani di musica classica. Il programma, infatti, prevede l’ouverture da Il cappello di paglia di Firenze, il Concerto soirée per pianoforte e orchestra e la Sinfonia sopra una canzone d’amore, quest’ultima fonte di ispirazione per il film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Dirige Luciano Acocella con solista al pianoforte Maurizio Baglini.

"Assassina" di Franco Scaldati al Biondo

Debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo "Assassina" di Franco Scaldati nell’adattamento e con la regia di Franco Maresco e Claudia Uzzo con la collaborazione di Umberto Cantone. Protagonisti dello spettacolo coprodotto dal Teatro Biondo e dal Teatro di Napoli, sono Melino Imparato, Gino Carista e Aurora Falcone; le scene e costumi sono di Cesare Inzerillo e Nicola Sferruzza, le musiche di Salvatore Bonafede, le immagini video di Francesco Guttuso.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.