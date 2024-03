Viaggio nella musica di Nino Rota con Luciano Acocella: il concerto al Politeama

“Rota/Visconti”: questo è il titolo del concerto che verrà eseguito dall’Orchestra Sinfonica Siciliana venerdì 15 marzo alle ore 21 e sabato 16 marzo alle ore 17,30 al Politeama Garibaldi. Si tratta di un vero e proprio viaggio nella musica di Nino Rota, apprezzato compositore di colonne sonore per il cinema e di noti brani di musica classica.

Il programma, infatti, prevede l’Ouverture da Il cappello di paglia di Firenze, il Concerto soirée per pianoforte e orchestra e la Sinfonia sopra una canzone d’amore, quest’ultima fonte di ispirazione per il film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Dirige Luciano Acocella con solista al pianoforte Maurizio Baglini.

Prova generale aperta alle ore 10 di venerdì 15 marzo (costo del biglietto € 5). Biglietti concerti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su VivatickeT.