parte la seconda edizione dell'equilibrium cinefest!

La seconda edizione dell'Equilibrium CineFest scalda i motori e si prepara per la sua serata finale! Esattamente come se andassi al cinema a vedere un "film che non è un film", ma un complesso di storie e di contenuti che ti fanno riflettere, ridere, sconvolgere. Con la stessa durata di un film potrai godere di 10 storie differenti, 10 corti che sono arrivati in finale al nostro festival cinematografico, Equilibrium CineFest II ed. In pochi minuti il cortometraggio ha la forza di trasferire un messaggio potente, proprio per questo motivo vogliamo dare valore a queste storie proiettandole in un vero e proprio cinema, scoprendo il giudizio degli esperti del campo che li hanno votati e, quindi, i vincitori delle categorie: - miglior regia - migliore attore - migliore attrice - migliore sceneggiatura - miglior colonna sonora - premio speciale "miglior animazione".

L'appuntamento è per il 30 settembre 2022 presso il Cinema De Seta (Cantieri culturali della Zisa): dalle ore 17.30 fino alle 19.30 con la proiezione dei cortometraggi, dalle 21.30 con la serata di premiazione presentata da Tommaso Gioietta. L'evento è gratuito, ma è necessario essere tesserati all'associazione Equilibrium Studio Cinematografico per partecipare. Manda un messaggio al nostro contatto Whatsapp 3404824893 o alla nostra pagina Facebook o all'indirizzo studios.equilibrium@gmail.com per avere maggiori informazioni su come effettuare il tesseramento. La tua partecipazione è fondamentale per noi perché supporti piccole realtà come la nostra, che cerca di valorizzare il cinema, e registi emergenti e non, i quali cercano di portare avanti il loro messaggio.