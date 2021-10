Fare startup nel settore salute: buone pratiche e storie di successo in 3 incontri online

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consorzio Arca in collaborazione con Eit Health, organizza un ciclo di 3 incontri online con imprenditori di startup innovative operanti in ambito sanitario, con l’obiettivo di ascoltare, direttamente dai protagonisti, il racconto del percorso che hanno affrontato partendo dalle attività di ricerca fino all’ingresso sul mercato. Cercheremo quindi di capire insieme il cambiamento di prospettiva che si è reso necessario per affacciarsi, dai laboratori di ricerca, al mondo delle startup: quali sfide hanno dovuto affrontare? Come sono state superate? Quali sono stati gli elementi critici di successo?

Dopo un primo racconto da parte dei protagonisti, i partecipanti all’incontro potranno interagire direttamente con gli imprenditori in una sezione dedicata alle domande e risposte. Ogni incontro rivelerà una storia diversa:

21 ottobre 14.30 - 15.30 Ivan Porro, SurgiQ

4 novembre 14.30 - 15.30 Alessandro Monterosso, PatchAi

18 Novembre 14.30 - 15.30 Agnese di Garbo, Restorative Neurotechnologies

A moderare gli incontri, Fabio Bruno conduttore di Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali.