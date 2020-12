A Terrasini il Natale è a ritmo di musica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Continuano gli eventi musicali del Natale 2020 a Terrasini. Oggi alle 19, presso i locali della Biblioteca Comunale “Claudio Catalfio”, è in programma il concerto “Christmas Carol”, con Alessandra Pipitone al pianoforte, i soprani Lillj Lo Grasso e Dalila Virga ed il mezzosoprano Serena Dominici. Domani alle 21.15, presso i locali dell’Ex Antiquarium Comunale, si concluderà con il “Concerto di Fine Anno”, con Natasa Kàtai, soprano, i tenori Alberto Profeta e Francesco Ciprì, il baritono Giovanni Palminteri e le coreografie di Gloria Riti e Mariano Manzella.

La direzione artistica degli eventi è stata affidata a Nuccio Anselmo.

Tutte le manifestazioni, promosse dal Comune di Terrasini in collaborazione con l’associazione SiciliArte, sono state patrocinate dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. “Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo - dichiara il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci - anche quest’anno abbiamo voluto far vivere la magia del Natale, ricreando l’atmosfera di serenità e di speranza. Gli eventi del progetto denominato 'Natale a Terrasini', nel rispetto delle normative anticovid, si svolgono dal vivo, in assenza di pubblico, e sono trasmessi in modalità streaming, attraverso i canali social del Comune di Terrasini. Ringraziamo l'assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana per aver patrocinato l’iniziativa”.

"Sono stati e sono mesi difficili per il mondo della musica, dello spettacolo, della cultura in genere, che, come altri settori, hanno dovuto piegarsi all'emergenza sanitaria. Abbiamo dovuto rinunciare e stiamo rinunciando, non soltanto a una parte della nostra libertà ma anche a quella parte più bella della nostra vita che si rivolge al nostro tempo libero e allo svago - dice l'assessore regionale Manlio Messina -. L’emergenza Covid, cominciata nel marzo scorso e purtroppo ancora in atto, ha cambiato le nostre abitudini e le nostre vite, ma non bisogna fermarsi mai e andare avanti con fiducia, coraggio e passione. Le feste di Natale sono sempre molto sentite nella nostra Sicilia e, quindi, nel rispetto delle norme anti contagio e anche se in misura ridotta, cerchiamo di portare avanti e sostenere le attività culturali anche nei Comuni, pronti per ricominciare come e meglio di prima”.