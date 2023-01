Pianeta Scrittura di Angela Ganci, presentazione dei volumi I-VI

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pandemia, guerra, questioni economiche interessanti il pianeta, ma anche temi più squisitamente psicologici come l'età evolutiva, la coppia e la sessualità o ancora legati alla medicina nella sua connessione con la psiche, la malattia e la guarigione. Questi i contenuti salienti della presentazione dei sei volumi dell'Antologia di scritti Pianeta scrittura (di cui esistente anche una versione in lingua spagnola) realizzati dalla dottoressa Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta di Palermo, che si terrà a Palermo sabato 11 Febbraio 2023 a partire dalle ore 9 presso l'hotel Tonic.

Un momento di ampio respiro culturale utile per riflettere sull'evoluzione della pandemia di Covid 19, ma altresì su tematiche variegate quali le relazioni di coppia e la sessualità e le conseguenze psichiche della diagnosi medica, insieme ai trattamenti di avanguardia per differenti patologie di carattere psichico (come la depressione o l'ansia). La presentazione, a cura della dottoressa Maria Concetta Cefalù, del dottor Maurizio Bongiovanni e del professore Umberto Palma, partirà dalla disamina del primo Volume, incentrato sull'esplorazione di una molteplicità di disturbi psichici, dai disturbi alimentari allo stress alla depressione, fino all'ultimo Volume edito nel 2022 che investe i temi della pandemia di Covid-19, dell'inflazione, della siccità e delle morti sul lavoro.

Gli interessati alla partecipazione possono inviare la loro adesione all'indirizzo angela.ganci@gmail.com per la riserva dei posti. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.