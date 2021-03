Sicindustria, Corvaia è il nuovo delegato per alberghi e turismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giuseppe Corvaia è il nuovo delegato di Sicindustria per il settore “Alberghi e Turismo”. A conferirgli l’incarico, il Comitato di presidenza dell’associazione degli imprenditori, che sottolinea: “Si tratta di un compito particolarmente importante che siamo certi Corvaia saprà rappresentare al meglio grazie alla sua grande esperienza”.

Architetto, progettista, costruttore ma con una forte vocazione per l’hotellerie, da oltre vent’anni è manager del turismo e della gestione di strutture ricettive e ha seguito importanti progetti di ristrutturazione e riqualificazione, anche per grandi aziende internazionali, con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare l’immagine della Sicilia mantenendo sempre un particolare focus al settore dei servizi e dell’accoglienza. Attualmente è impegnato con il progetto di ristrutturazione del Grand Hotel et Des Palmes, che riaprirà questa primavera come 5 stelle lusso.