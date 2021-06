Mondello, inizia una nuova era per la Sirenetta: riapre lo storico locale di Valdesi

La grande struttura a due passi dal mare è chiusa da più di un decennio. I lavori di ristrutturazione, affidati dalla Italo-Belga alla R2M Capital sono in dirittura d'arrivo: pizze, hamburger e gelati in 1.500 quadrati di spazio. Si cerca personale da assumere

La nuova era della Sirenetta di Mondello sta per cominciare. La grande struttura di Valdesi a due passi dal mare e chiusa da più di un decennio è pronta a riaprire i battenti già da luglio restituendosi ai palermitani in tutto il suo splendore e, non da meno, in tutto il suo significato. Perché la Sirenetta è stata luogo simbolo delle estati palermitane, custodita nei ricordi più belli di chi ha vissuto quegli anni.

Il complesso bianco - di proprietà della Mondello Immobiliare Italo Belga - dopo anni di abbandono tornerà a vivere. Sarà un ristorante a due piani grazie all'intervento di ristrutturazione commissionato alla R2M Capital (società conduttrice dell'immobile). Oltre 1500 metri quadrati di spazio all'aperto al piano superiore ed altrettanti al coperto al piano inferiore, per un rinnovato spazio che promette di ri-conquistare i palermitani ancora una volta. All'interno della Sirenetta anche pizze, hamburger e gelati.

La nuova struttura che, intanto, è anche alla ricerca di personale da assumere: personale di sala, banconista, cameriere; commis di sala e altre figure (è possibile inviare la propria candidatura alla mail job.sirenetta@gmail.com) e che promette di prolungare la sua attività ben oltre la fine dell'estate, ospiterà anche Sebastian - Lobster, Pizza & Burger e Frontemare. Un nome evocativo che ricorda quando alla Sirenetta ci si andava spensierati per passare una serata e guardare il mare.