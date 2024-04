Ponti del 25 aprile e 1° maggio: "Boom di prenotazioni negli agriturismi siciliani"

Per i lunghi ponti di primavera negli agriturismi siciliani si registra il boom di prenotazioni. Nelle 750 strutture dell’Isola arriveranno vacanzieri sia per il 25 aprile sia per il primo maggio confermando così la Sicilia tra le mete più ambite. Lo afferma Coldiretti grazie al monitoraggio sugli agriturismi degli associati Terranostra diffusi in tutta la Regione dove è possibile trascorrere giornate lontano dalle città nel verde senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna.

Un’offerta resa possibile dagli agriturismi che si caratterizzano per un ventaglio sempre più ampio di possibilità legate all’alloggio e alla ristorazione per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti.

Leader siciliana si conferma la provincia di Siracusa con 168 strutture a seguire Palermo (122) e il suo bacino di offerte che al pari delle altre zone della Sicilia sono sempre più ampie e articolate. Terzo posto per Messina (112) grazie all’unicità dei luoghi di montagna e di mare con soggiorni indimenticabili.

L’agriturismo, oltre a permettere di passare uno o più giorni tra la natura, a contatto con gli animali e alla scoperta a tavola delle eccellenze alimentari, dà la possibilità, tra le altre cose, di poter organizzare degustazioni magari in vigna o nei frantoi, scoprire splendida il mondo del wellness attraverso l’utilizzo di prodotti che vengono dalla terra o avvicinarsi a quello dei cammini a cavallo, in biciletta o a piedi scoprendo percorsi e territori meno conosciuti della Sicilia.

Non mancano agriturismi con corsi di cucina siciliana sempre più apprezzata dagli stranieri che si cimentano ai fornelli per le pietanze tipiche dell’isola compreso lo street food ma anche corsi di giardinaggio e tanto altro ancora.