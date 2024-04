Il numero uno di Sicindustria Luigi Rizzolo è il nuovo presidente di Sistemi formativi Confindustria

Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, è il nuovo presidente di Sfc – Sistemi Formativi Confindustria, la società che progetta e coordina al livello nazionale iniziative di formazione, ricerca, sviluppo e assistenza tecnica finalizzate a supportare il Sistema Associativo, sostenere la crescita competitiva delle pmi e favorire la modernizzazione della pubblica amministrazione.

Cinquantuno anni, laureato in ingegneria con alle spalle numerosi incarichi associativi, imprenditore operante nel settore delle energie rinnovabili e delle costruzioni, Rizzolo è stato nominato oggi dall’Assemblea dei soci. “Avere la possibilità di lavorare al fianco dei prestigiosi enti di formazione del Sistema, tra cui la Luiss, il Sole24ore e la Liuc – afferma il neopresidente – al fine di massimizzare le opportunità di crescita dei territori, del nostro tessuto imprenditoriale e del capitale umano delle nostre imprese è una sfida davvero esaltante e rientra in quella che considero una delle principali missioni del sistema confindustriale. Viviamo in un periodo di importanti cambiamenti e sono certo che riusciremo a garantire un supporto all’altezza delle aspettative”. Il presidente Rizzolo e il consiglio di amministrazione resteranno in carica per i prossimi tre anni.