Un percorso per creativi e aspiranti responsabili di produzione: Open day di Enter-Training

Open day domani alle 18 al Cre.zi Plus per creativi e per chi vuole diventare manager di produzione del mondo dell'intrattenimento. Enter-Training è un percorso per creativi e aspiranti responsabili di produzione che ti guida nel dialogo con aziende e clienti del mondo dell’intrattenimento dal cinema all’advertising, all’editoria dei fumetti.

"Vi aspettiamo - dicono gli organizzatori - il 22 ottobre al Cre.Zi. Plus per presentare il nuovo corso di Enter-Training, offerto da Miriam Esther Gallina, Line Producer della Studiorain. Enter-Training è un percorso di formazione per creativi e aspiranti responsabili di produzione che ti insegna a dialogare con aziende e clienti del mondo dell’intrattenimento dal cinema all’advertising, all’editoria. Sei un creativo? Enter-Training ti aiuta a strutturare il tuo progetto in modo da poterlo presentare alle aziende di produzione, siano esse cinematografiche o editoriali, in maniera competitiva e accattivante. Sei un aspirante responsabile di produzione? Enter-Training ti fornisce le conoscenze per poter ambire a una profilazione aziendale di alto livello, svelando le caratteristiche che deve avere un buon producer o manager di produzione. INFO E CONTATTI entertraining.formazione@gmail.com + 39 3285903486".