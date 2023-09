Comune e Asp, eletti i nuovi rappresentanti aziendali della Fp Cgil Palermo

La Fp Cgil Palermo ha rinnovato i suoi rappresentanti negli organismi di partecipazione interna del Comune e dell’Asp. Due grossi enti, molti diversi, il primo con circa 5 mila dipendenti in cui si applica il contratto enti locali, e l’azienda sanitaria di Palermo dislocata in tutto di territorio provinciale, con 3.500 lavoratori, con il contratto della sanità pubblica. Dalle rispettive assemblee degli iscritti sono stati eletti Luigi D’Antona, nuovo responsabile aziendale del Comune di Palermo e Cosimo Di Vita e Sergio Coloma per l’Asp.

Luigi D’Antona, collaboratore amministrativo presso la polizia municipale, rsu e rls, opererà in raccordo con Saverio Cipriano, che ha ricevuto l’incarico da parte della segreteria provinciale di seguire gli enti locali, tra cui il Comune di Palermo. Cipriano subentra a Lillo Sanfratello, per anni segretario aziendale del Comune di Palermo, che continuerà a seguire gli enti locali per la segreteria.

"Le priorità saranno – dice Luigi D’Antona - il full time per tutti i lavoratori part time, che da più di 20 aspettano il tempo pieno, la stabilizzazione degli Lsu rimasti, le ultime progressioni orizzontali previste dal contratto collettivo e le progressioni verticali, per garantire il funzionamento della macchina comunale. Al Comune di Palermo ci sono più di 2mila posti vacanti nella dotazione organica. Per questo chiediamo di accelerare il passaggio a full time per tutti i lavoratori a tempo parziale. E di bandire i concorsi pubblici, per garantire servizi più efficienti alle cittadine e cittadini di Palermo".

All’Asp Cosimo Di Vita, operatore socio sanitario a Villa delle Ginestre, rsu, si occuperà di coordinare i lavoratori dell’area sanitaria mentre Sergio Coloma, seguirà l’area amministrativa. I due nuovi rappresentanti aziendali dell’Asp Palermo sostituiscono Zina Di Franco, da poco andata in pensione.

"L’Asp è un’azienda strategica per garantire il diritto alla salute della provincia di Palermo. Sono tante le battaglie portate avanti in questi anni – dichiarano Cosimo Di Vita e Sergio Coloma - a partire dalla stabilizzazione del personale precario e dal potenziamento dei servizi sul territorio, necessari per consentire il diritto alla salute e il buon funzionamento del servizio sanitario pubblico".

Con queste nuove nomine, prosegue il percorso di rinnovamento e di ringiovanimento della Fp Cgil Palermo. "Sia il Comune di Palermo che l’Asp sono due enti strategici per i servizi ai cittadini della provincia di Palermo. Contiamo di portare avanti con rinnovato vigore le battaglie sindacali all’interno di queste due grandi realtà e di rafforzare la nostra rappresentanza – spiega il segretario generale della Fp Cgil Palermo Giovanni Cammuca - Le due assemblee sono state l’occasione per la consultazione con gli iscritti, dalla quale è emersa la condivisione della piattaforma presentata dalla Cgil nazionale. E abbiamo raccolto grande entusiasmo per la partecipazione alla manifestazione “La via maestra. Insieme per la Costituzione” del 7 ottobre a piazza San Giovanni, a Roma. Prevediamo un autunno di lotte, sia per gli obiettivi posti dal sindacato che per il rinnovo dei contratti nazionali".