Fiocchi arancioni in giro per la città, ecco svelato il mistero che ha incuriosito i palermitani

In questi giorni si vedono centinaia di fiocchi arancioni affissi per le strade di Palermo soprattutto nei dintorni dell’ottava circoscrizione e i cittadini si domandano chi ci sia dietro a questa curiosa operazione. Portoni, vetrine, alberi, parapedonali, segnaletiche si presentano addobbate a festa e annunciano un nuovo arrivo in casa Famila, l’insegna commerciale che da più di un anno ormai è tornata in Sicilia per offrire qualità e convenienza ai propri clienti.

Famila Sicilia, in coerenza con i suoi valori di italianità e vicinanza al territorio, ha voluto coinvolgere e informare i palermitani del “lieto evento” con un’operazione di “marketing non convenzionale” che sta accendendo il passaparola e che non ha lasciato indifferenti gli abitanti del quartiere.

Il nuovo Famila Market, si trova in via Leonardo da Vinci 62 ed è un punto vendita strutturato secondo il nuovo format studiato da Famila Sicilia. Strutture moderne, assortimenti curati per offrire sempre le ultime novità, prezzi convenienti e reparti con particolare attenzione ai freschi, una elegante e ben fornita enoteca e infine casse veloci per consentire una spesa di qualità, conveniente e semplice.

Un’azione di comunicazione territoriale in sinergia con una strategia più ampia. La campagna infatti è stata preannunciata da un messaggio teaser “Nuovo arrivo in famiglia” poi rivelato da un grande fiocco arancione con un invito a visitare il nuovo “market” che aprirà i battenti giovedì 31 marzo