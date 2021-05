Una legge per le Zone franche montane, la Cisl Palermo Trapani appoggia la richiesta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La Zone franche montane sono una importante occasione di rilancio di tanti comuni delle nostre province che negli anni hanno subìto lo spopolamento per via della mancanza di opportunità per il futuro di tanti giovani, per questo sosteniamo la richiesta di approvazione della norma rivolta dai sindaci al governo nazionale”. Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana. “Fondamentale la fiscalità di vantaggio della quale gioverebbero gli imprenditori delle zone montane e quelli interessati a investire in un territorio ricco di bellezze naturali, culturali, enogastronomiche. Da questa legge obiettivo dunque può passare lo sviluppo di questi territori spesso dimenticati dalla politica, per questo è fondamentale che l’iter di approvazione si svolga in tempi rapidi. Come le Zes sono misure che sono essenziali per riattivare la nostra economia, ci auguriamo che non restino solo una chimera”.