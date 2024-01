Una spia segnala un guasto, il volo Ryanair da Pisa costretto all'atterraggio di emergenza

Una spia segnala un guasto a bordo del Boeing 737 in volo tra Pisa e Palermo e il comandante della compagnia Ryanair decide un atterraggio di emergenza all'aeroporto Falcone Borsellino. E' accaduto ieri sera e in pista sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, come prevede il dispositivo di sicurezza. Ma l'aereo alla fine, seppur con 20 minuti di ritardo e dopo aver fatto due giri sull'aeroporto, è atterrato regolarmente perché si è trattato di un falso allarme.

L'episodio ha determinato di conseguenza il ritardo del successivo volo tra Bergamo e Palermo, sempre di Ryanair, che è stato inizialmente dirottato a Catania e poi è atterrato, come previsto, al Falcone Borsellino.