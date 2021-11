Visite gratuite all’Unione italiana ciechi e ipovedenti per i prenotati di piazza Verdi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo spiacevole episodio di ordine pubblico che ha causato l’interruzione della campagna di prevenzione “Vista in salute”, organizzata dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - Iapb Italia Onlus in piazza Verdi il 4 novembre, la sezione territoriale di Palermo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti mette a disposizione di tutti coloro che erano a turno e non hanno ricevuto la visita, il proprio Centro di prevenzione, diagnostica e riabilitazione visiva in via Manzoni, 11 – terzo piano, adeguatamente attrezzato con moderne apparecchiature. Chi vorrà prenotare la visita gratuita potrà chiamare numero 091/6162405 e sarà contattato nelle prossime settimane per concordare data orario dell’appuntamento.