Si addormenta in spiaggia e si sveglia con un uomo tra le gambe: una condanna per violenza sessuale

Si era addormentata sulla spiaggia di Balestrate, ma all'improvviso si era risvegliata con gli slip abbassati e uno sconosciuto tra le gambe che cercava di molestarla. La donna aveva iniziato a urlare, mettendo in fuga l'uomo, che però era stato poi rintracciato e denunciato dai carabinieri. Adesso Ignazio Palmeri, 49 anni, originario di Erice, è stato condannato a due anni dalla seconda sezione del tribunale.

I giudici - come richiesto dal sostituto procuratore Chiara Capoluongo - hanno stabilito che fu una violenza sessuale, ma hanno anche riconosciuto all'imputato la particolare tenuità del fatto. Da qui la pena lieve.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una storia incredibile, quella capitata alla vittima e avvenuta alla fine di ottobre del 2016. Mentre la donna dormiva, infatti, l'imputato si era avvicinato, le aveva sfilato la biancheria intima ed aveva iniziato a praticarle un rapporto orale. La vittima, appena si era accorta di cosa stava succedendo, aveva iniziato a gridare. Palmeri, dopo essersi allontanato in fretta e furia, era stato però beccato dai carabinieri, che lo avevano denunciato. L'uomo durante le indagini non si è mai presentato per farsi interrogare. Dopo il rinvio a giudizio, adesso è arrivata la condanna.