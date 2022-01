Villa Niscemi chiusa per un caso di legionella, il Comune: "I batteri si annidavano in un pozzo"

Erano annidati in un pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico i batteri di legionella che hanno contagiato un impiegato in servizio a villa Niscemi e hanno imposto la chiusura della sede di rappresentanza del Comune. Da oltre tre settimane, i dipendenti sono stati smistati tra Palazzo delle Aquile e Palazzo Galletti su ordine del sindaco Leoluca Orlando.

Nella villa, che resterà chiusa fino alla risoluzione del problema, sono scattati i controlli. Ne dà notizia l'amministrazione comunale, spiegando che il pozzo infettato "è stato disconnesso dalla rete della villa; mentre Amap, su richiesta degli uffici comunali, ha provveduto alla sostituzione di alcune infrastrutture di accumulo e distribuzione dell'acqua, oltre a creare un collegamento diretto e unico con la rete dell'acqua potabile comunale".

La legionella si diffonde attraverso le condutture e impianti idrici, ma anche sistemi di aria condizionata. L'infezione avviene tramite inalazione di particelle d'acqua disperse nell'ambiente e può provocare anche una polmonite acuta che si manifesta coi tipici sintomi dell'influenza: motivo per cui, come accaduto al dipendente comunale in servizio a villa Niscemi, non viene riconosciuta tempestivamente.

"Nel corso della giornata di oggi - conclude la nota del Comune - una ditta specializzata nelle attività di sanificazione e disinfezione delle reti idriche ha svolto un sopralluogo che permetterà, già da domani, di programmare un intervento complessivo al termine del quale si procederà ad un'ulteriore verifica della salubrità della rete, propedeutica alla riapertura di villa Niscemi per gli usi d'ufficio e per il pubblico". Allo stato attuale quindi l'emergenza legionella non è ancora cessata.