Conto alla rovescia per il viadotto Himera, Cancelleri conferma: "Il 31 luglio lo restituiamo ai siciliani"

Dopo cinque anni di attesa il viadotto Himera, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, torna percorribile. La data "x" è quella del 31 luglio. A confermarlo è stato il viceministro alla Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, nel corso di un nuovo sopralluogo. L'esponente del governo Conte si è concesso una "passeggiata" lungo la nuova infrastruttura e, in una diretta Facebook, ha mostrato l'andamento dei lavori.

"Contro ogni previsione - ha detto Cancelleri - il 31 luglio sarà percorribile. Sto facendo una 'passeggiata' per godermelo un po', concedetemi questo privilegio. Abbiamo avuto delle difficoltà e non tutto è filato liscio, ma l'importante è essere pronti con la soluzione per risolvere i problemi. Non abbiamo mollato, non molliamo. Non vogliamo deludere i tanti cittadini che credono in questo Governo e nel Movimento Cinque Stelle e vogliamo convincere gli scettici".

Nel video Cancelleri mostra il cantiere, inquadra i guard rail da montare e i mezzi all'opera. "Gli operai - ha chiarito - lavorano anche sabato e domenica. Il 31 faremo l'inaugurazione, che io preferisco chiamare la 'restituzione'. Lo restituiamo ai siciliani, con sobrietà ma godendoci quello che sarà un momento di festa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima del taglio del nastro però restano alcuni "step" da superare. Martedi, secondo itempi scanditi da Cancelleri, ci sarà la prova di collaudo con i camion e mercoledi sera l'altro tappetino di asfalto e il posizionamento della segnaletica.