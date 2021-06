Danneggia un monopattino, arrivano i poliziotti e li aggredisce con un seghetto: arrestato

E' successo in via Bennici, vicino piazza Scaffa. Protagonista un extracomunitario che è stato bloccato con fatica. Gli agenti feriti invece sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale

Stava cercando di smontare un monopattino in mezzo alla strada e quando sono intervenuti i poliziotti li ha aggrediti colpendoli con un seghetto. Un extracomunitario è stato arrestato nel primo pomeriggio in via Giuseppe Bennici, vicino Piazza Scaffa, dopo essersi scagliato contro due uomini in divisa. Gli agenti, che hanno riportato diverse ferite, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e poi portati in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione alcuni residenti hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 segnalando un tizio che stava armeggiando su un mezzo a due ruote del circuito sharing comunale. Pochi minuti dopo sono intervenute le prime volanti. Gli agenti hanno trovato un uomo stava cercando di aprire un monopattino, forse per ricavarne materiali da rivendere o per strappare via il sistema gps.

A quel punto l’uomo, del quale non sono state fornite le generalità, ha impugnato un seghetto e ha cominciato a colpire il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. All’arrivo dei rinforzi l’aggressore è stato bloccato e portato in commissariato per accertamenti. I due feriti invece, che hanno riportato diversi tagli, sono stati accompagnati in ospedale per essere medicati. I medici non hanno ancora stabilito la prognosi ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione I medici non hanno ancora stabilito la prognosi ma le condizioni dei poliziotti non desterebbero preoccupazioni.