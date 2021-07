Nuova aiuola in via Autonomia Siciliana: polemiche per l'abbattimento di un pino

Secondo i residenti "l'albero era sano e non doveva essere sradicato", ma il Comune difende la scelta dei suoi agronomi: "Era in condizioni di precarietà, inoltre le radici hanno distrutto marciapiede e pista ciclabile". Nello spazio verde di largo La Loggia, a due passi da via D'Amelio, sorgerà una stele dedicata alle donne

Polemiche per l'abbattimento di un albero di pino in via Autonomia Siciliana, "sacrificato" per allargare l'aiuola di largo La Loggia, a due passi da via D'Amelio.

Protestano i residenti, secondo cui "l'albero era sano e non doveva essere sradicato". Per il Comune, però, "dei tre allberi presenti, quello centrale era in condizioni di precarietà". Così l'asessore al Verde, Sergio Marino, che reputa l'intervento degli agronomi "la scelta pù saggia, in quanto l'albero era troppo inclinato e poteva rappresentare un pericolo".

Gli operai del Comune sono impegnati nel rifacimento del marciapiede e dell'aiuola pre esistente. Un intervento che si è reso necessario, aggiunge l'assessore, "poiché le radici degli alberi avevano quasi del tutto distrutto il marciapiede e la pista ciclabile".

Per ripristinare il passaggio pedonale e restituire decoro a questo tratto di strada, il marciapiede verrà allargato di quattro metri. "L'allargamento - dice l'assessore Marino - ci consentirà di posizionare, in un luogo dall'alto valore simbolico, cioè via D'Amelio, una stele omaggio alle donne che hanno sacrificato la loro vita per una giusta causa".