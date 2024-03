Le forti raffiche di vento hanno flagellato in queste ore Palermo e la provincia. Da ieri sera il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto. Numerosi gli interventi effettuati: segnalazioni per alberi pericolanti, lamiere divelte e il crollo di calcinacci dai palazzi. Alcuni voli nella mattinata di oggi sono stati dirottati a Catania e perfino a Cagliari (l'aeroporto di Trapani è chiuso temporaneamente per i lavori sulla pista). Nel capoluogo sardo sono stati dirottati i voli Ryanair FR6256 da Pisa e FR3916 da Bologna. A Catania invece i Ryanair FR2289 proveniente da Bergamo, FR8915 da Roma, e FR2026 da Breslavia.

Decine di alberi sono caduti per il forte vento, come a Bagheria dove è stata sfiorata la tragedia. E' successo ieri sera nella centrale via Mattarella. Un albero è piombato su due auto in movimento a causa del forte vento e su un' auto posteggiata. La stessa forte raffica ha divelto una vicina insegna che è caduta a terra. "Non si registrano danni a persone - hanno spiegato dal Comune di Bagheria - i proprietari delle auto in movimento sono usciti indenni dai loro mezzi. Anche i danni alle auto sembrano essere di piccola entità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti di polizia che hanno sede in zona. L'amministrazione comunale si è immeditamente attivata per verificare lo stato di salute degli automobilisti che non hanno subito alcun trauma. Si raccomanda di porre attenzione al forte evento e di mettere in sicurezza eventuali oggetti o vasi presenti su balconi o terrazze"

E per tutta la giornata di oggi la protezione civile della Regione Siciliana ha diramato un allerta meteo per raffiche di vento intenso e burrasca. L'avviso è scattato dalla serata di ieri ed è valido infatti per le prossime 24 ore. "Potrebbero verificarsi esondazioni di corsi d’acqua a valle delle dighe e possibili frane", si legge nell’avviso della protezione civile che parla anche di "mareggiate lungo le coste esposte".

E intanto la fondazione Camposanto di Santo Spirito, che gestisce il cimitero di Sant'Orsola a Palermo, comunica che per oggi - domenica 10 marzo 2024 - "l’area cimiteriale verrà chiusa al pubblico a causa dei forti venti che sono in atto dai quadranti meridionali. Il provvedimento si rende necessario per motivi di sicurezza, vista la particolare esposizione del cimitero a questo tipo di fenomeni meteorologici".