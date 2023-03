VIDEO | Guerra alle vampe in via Stazzone, poliziotto colpito in faccia da una pietra: le immagini

Gli agenti sono intervenuti nella zona di via Oreto dopo la segnalazione di un residente. Uno di loro è stato centrato in pieno volto ed è finito in ospedale: dimesso con una prognosi di 7 giorni. Bloccato un sedicenne che dovrà rispondere di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale

Poliziotto centrato in pieno volto con una pietra durante una sassaiola, in via Stazzone, per "proteggere" una vampa. Un agente è finito in ospedale dopo essere intervenuto insieme ad alcuni colleghi nella zona di via Oreto a seguito della segnalazione di un residente che aveva visto un gruppetto di giovani che accatastava legna e rifiuti in strada in attesa di dargli fuoco per la tradizionale vampa di San Giuseppe.

Nel corso dell'intervento gli agenti hanno bloccato un ragazzino, un sedicenne, e lo stavano facendo salire a bordo dell'auto di servizio. Durante questa fase uno dei poliziotti è stato colpito con un sasso (nel video a 0' 4'') lanciato da qualcuno che si nascondeva in un'insenatura tra le palazzine. Dopo i primi soccorsi è stato accompagnato al pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognodi di 7 giorni.

Quello di via Stazzone è solo uno dei tanti interventi eseguiti tra oggi e i giorni scorsi, anche dai vigili del fuoco che hanno lavorato scortati dalle forze dell'ordine in diversi punti della città. Solo nelle ultime ore, a partire dalle 13, sono stati spenti principi di roghi vicino al Civico, in piazza Sant’Anna al Capo, piazza Kalsa, via Luigi Galvani, via Erice, via Imera, via Tiro a Segno, via Gaetano Mosca e altre ancora (guarda video).