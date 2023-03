Cataste di legna, vecchi mobili e rifiuti: inizia la "guerra" alle vampe di San Giuseppe

Ancora poche ore e inizierà "guerra" alle vampe di San Giuseppe. Da giorni gli elicotteri della polizia sorvolano la città, dal centro alla periferia, per mappare i punti caldi e contrastare quella che ormai è diventata una pericolosa tradizione. Soprattutto i più giovani, in molti casi spalleggiati anche dagli adulti, accatastano di notte legna e rifiuti in attesa del momento giusto per appicare il fuoco. Di giorno, invece, gli operatori della Rap e i vigili del fuoco cercano di ripulire le varie aree per scongiurare i roghi. Come successo alcuni giorni fa nella zona della Sperone e oggi vicino al Civico dove alcune persone hanno lanciato pietre contro carabinieri e pompieri.

La scorsa notte è stata segnalata una catasta pronta per essere incendiata dalle parti di via Bergamo. I cittadini hanno contattato le forze dell'ordine riferendo di un gruppo di ragazzi che stava raccogliendo un po' ovunque pezzi legno, pedane lasciate fuori dai depositi, mobili gettati nei cassonetti dell'indifferenziata e altro ancora in attesa di cospargere la catasta di benzina e appiccare l'incendio. Poco dopo sono intervenute alcune pattuglie la cui presenza ha fatto temporaneamente disperdere la folla. Non è chiaro se alcuni ragazzi siano stati anche bloccati e identificati.