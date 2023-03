VIDEO | San Giuseppe, vampa in pieno giorno davanti al Civico: sassaiola contro carabinieri e pompieri

Nelle immagini di Giuseppe Lo Cicero, tenore conosciuto in città come "il suggeritore", il momento dello spegnimento del rogo. Da anni il cantante propone di istituzionalizzare la vampa facendola diventare un vero evento nell'evento, come succede ad esempio a Varese con il falò di Sant'Antonio