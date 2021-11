Valigia rosa abbandonata in via Libertà, scatta un nuovo allarme bomba 

Una valigia rosa abbandonata in via Libertà questa mattina ha fatto scattare un nuovo allarme bomba. Intorno alle 8.30, all'angolo con via Siracusa, i motociclisti dei carabinieri che perlustravano la zona, chiusa al traffico la domenica, hanno notato il bagaglio sospetto e allertato i vigili del fuoco e gli artificieri.

L'area è stata circoscritta e l'oggetto verso le 9,30 è stato fatto brillare. Gli investigatori hanno così potuto verificare che al suo interno non ci fosse nulla di pericoloso. "Si tratta come da preliminari verifiche ipotizzato - spiegano dal Comando provinciale - della valigia di un clochard".

Solo quattro giorni fa un borsone abbandonato sempre in via Libertà aveva fatto scattare un altro allarme bomba, poi rivelatosi fortunatamente infondato.