V-Day anche a Palermo, al Civico saranno somministrati i primi vaccini anti Covid

Anche Palermo si prepara al "V-day". Sarà il Civico il primo ospedale dove domenica verrà somministrato il vaccino contro il Coronavirus, i primi a essere vaccinati saranno cinque medici del reparto Covid del nosocomio di via Tricomi. La conferma arriva direttamente dal manager del Civico, Roberto Colletti.

Una somministrazione "simbolica", alla quale assisterà anche l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. In attesa della vaccinazione vera e propria che inizialmente coinvolgerà circa 141 mila siciliani. Sull'Isola è previsto l'arrivo di 129 mila dosi della Pfizer, che andranno conservate a una temperatura di -80 gradi in apposite celle frigorifere. Anche l'aeroporto - come spiegato giorni fa dall'ad della Gesap Giovanni Scalia - entro sei mesi avrà una nuova area cargo di mille metri quadrati con due celle frigo per lo stoccaggio del vaccino.

Un medico palermitano, il dottor Maurizio Renna, è stato tra i primi in Inghilterra a sottoporsi al vaccino anti Covid. Si tratta di un anestesista della Cardiochirurgia dell'ospedale John Radcliffe dell'Università di Oxford. L'appello ai palermitani: "Nessuna reazione. Fate il vaccino quando sarà disponibile, è l'unico modo efficace per uscire da questa pandemia".

I primi ad essere sottoposti al vaccino - come prevede il programma ministeriale - saranno operatori sanitari degli ospedali pubblici, dipendenti della sanità privata, medici di famiglia e loro collaboratori, medici e infermieri arruolati apposta per la pandemia, specializzandi e studenti del corso di Medicina generale, anziani e operatori delle residenze sanitarie assistite. Al sito della regione siciliacoronavirus sono già arrivate 18 mila pre adesioni

V-Day in tutta Italia

Sono 9750 gli italiani che domenica 27 dicembre riceveranno la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus Sars-CoV-2. Salvo cambi di programma dell'ultima ora, i furgoni della Pfizer lasceranno il Belgio il 24 dicembre e al confine italiano l'Esercito prenderà in consegna le dosi che saranno portate a Roma il giorno dopo. Il 26 dicembre i vaccini saranno arrivati all'ospedale Spallanzani dove, il 27 mattina, verranno somministrate le prime dosi da inoculare ad alcune unità del personale medico e infermieristico.

Comincerà così l'operazione di somministrazione, che all'inizio servirà soltanto ai volontari: le regioni hanno già cominciato a convocarli e a dargli appuntamento per la domenica, mentre nei primi giorni di gennaio arriveranno 1 milione e 874 mila dosi che sono già state suddivise tra le Regioni in base al numero di appartenenti alle categorie che vanno coperte per prime contro Covid-19. Dopo tre settimane sono attesi altri 2,5 milioni di dosi.

Chi verrà vaccinato contro il coronavirus? Per tutti ci sarà un richiamo entro tre settimane dalla somministrazione della prima dose. Nel pomeriggio del 27 partirà la campagna di vaccinazione anche nelle altre regioni d'Italia: 1.620 dosi raggiungeranno la Lombardia, 685 la Sicilia, 910 il Piemonte. Al Lazio toccheranno 955 dosi. Nei giorni successivi i camion raggiungeranno direttamente i 287 hub individuati dalle Regioni e dal ministero della Salute, tra ospedali e Asl, per la materiale consegna del vaccino.