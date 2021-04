VIDEO | Alla Casa del Sole il vaccino ai nonnini si fa in auto: "Così evitiamo le code"

Per due giorni cancelli aperti dalle 8 alle 20. Alle 13 oltre cinquanta ultraottantenni si sono presentati senza prenotazione al drive in di via Sarullo accompagnati da figli o generi. Si tratta della prima iniziativa organizzata dall'Asp. A tutti somministrato il siero Pfizer. "Aspettavamo da tempo una chiamata per il vaccino, questa una bella sorpresa"