"Non lo vediamo da giorni e c'è cattivo odore": uomo trovato morto in casa alla Conigliera

Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta di casa i poliziotti lo hanno trovato disteso per terra, morto da più di 24 ore. Il cadavere di un 66enne è stato rinvenuto ieri pomeriggio all'interno del suo appartamento in via Umberto Maddalena, alla Conigliera. L'intervento è stato sollecitato da alcuni vicini di casa che negli ultimi giorni non avevano visto l'uomo ma avevano iniziato a sentire un cattivo odore.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono arrivati insiema a una squadra del 115. I vigili del fuoco hanno forzato l'ingresso aprendo la strada ai poliziotti i quali, una volta entrati, hanno chiesto l'intervento del medico legale per l'ispezione cadaverica. Il corpo dell'uomo non presentava segni di violenza e il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Da chiarire a quando risalga la morte.