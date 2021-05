Università, si volta pagina: via alle elezioni per il nuovo rettore

Tutto pronto per il dopo Fabrizio Micari. La prima votazione è stata indetta per martedì 27 luglio. L’eventuale ballottaggio è programmato per martedì 3 agosto. Al momento si profila una corsa a due tra Francesco Vitale e Massimo Midiri

Tutto pronto per il dopo Fabrizio Micari. Sono state indette le elezioni, con modalità elettronica, per la nomina del rettore dell’Università degli Studi di Palermo per il sessennio accademico 2021/2022 - 2026/2027. "Le candidature - spiegano dagli uffici universitari - dovranno essere assunte al protocollo dell’Ateneo, a pena di non ammissibilità delle stesse, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 13 maggio 2021 secondo le modalità riportate nel bando".

La prima votazione è indetta per martedì 27 luglio. La seconda votazione, ove necessaria, avrà luogo giovedì 29 luglio.

L’eventuale ballottaggio è programmato per martedì 3 agosto. Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente dalle 9 alle 18.

Al momento si profila una corsa a due tra Francesco Vitale e Massimo Midiri. Vitale, 63 anni, docente dell'Università di Palermo, Ordinario di Igiene, medico di sanità pubblica ed epidemiologo, ha lanciato la sua candidatura a rettore dell'Ateneo nei mesi scorsi. Vitale, già presidente della Scuola di Medicina e componente del Comitato tecnico scientifico dell'Istituto superiore di sanità, ha affermato: "Il nostro è un progetto che guarda al futuro e alla internazionalizzazione e mette al centro gli studenti universitari. Una candidatura al servizio della comunità accademica, che si prefigge avviare il nuovo corso dell'Ateneo palermitano per il sessennio 2021-2027".

Dall'altra parte c'è Midiri, professore presso Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata e direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini del Policlinico, che nei mesi scorsi aveva rivolto a tutte le componenti accademiche "l’invito a partecipare a questo processo di obbiettiva analisi del presente e di strategica pianificazione del futuro, per immaginare e realizzare, insieme, il rilancio del nostro Ateneo nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca e dell’alta formazione".