Noleggiava auto, le reimmatricolava e rivendeva: scoperta truffa da oltre 820 mila euro, un arresto

Noleggiava auto nei principali aeroporti siciliani, ma anche a Roma, Napoli e Torino, attraverso una serie di atti di vendita falsi le reimmatricolava a suo nome o a nome di due società di mediazione a lui intestate, e infine le rivendeva a concessionarie gestite da soggetti terzi. In questo modo incamerava cospicui guadagni illeciti, quantificati in oltre 820 mila euro, derivanti dalla differenza tra il costo del noleggio (pagava solo le prime rate) e il ricavo della successiva rivendita dell’auto a prezzo di mercato del seminuovo.

Per questo stamattina Alessio Spiaggia, 27 anni, titolare di una società di vendita auto a San Cipirello, è stato arrestato: è accusato di truffa, appropriazione indebita, autoriciclaggio e falso in atto pubblico. A dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere e di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie fino alla concorrenza del valore del profitto illecito, emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando provinciale di Palermo.

L’attività investigativa svolta dai militari della Compagnia di Bagheria ha permesso di ricostruire, attraverso la complessa analisi della documentazione relativa ai fittizi passaggi di proprietà, ben 52 episodi di appropriazione indebita di auto di grossa cilindrata. I mezzi, tra cui una Maserati Levante e diverse Audi, trovati nei concessionari acquirenti in buona fede, sono stati sequestrati e lasciati lì in giudiziale custodia. Disposto anche il sequestro impeditivo della società intestata all’indagato e utilizzata per compiere i falsi passaggi di proprietà.