Da Bucarest a Palermo per un trapianto: viaggio della speranza per un bimbo di 7 mesi

Il piccolo paziente è atterrato al Falcone Borsellino, in compagnia dei suoi genitori, a bordo di un volo della compagnia Tarom. La famiglia è stata trasferita all'Ismett in ambulanza. Il donatore è il suo super papà

Viaggio della speranza da Bucarest a Palermo per un bimbo di sette mesi. Il piccolo, arrivato questa mattina all'aeroporto insieme ai suoi genitoti, sarà operato per un trapianto all'Ismett. Il donatore del piccolissimo paziente è il suo papà. "Dopo essere sbarcata al Falcone Borsellino con un A318-111 della compagnia Tarom, la famiglia - spiega Gesap - è stata assistita a terra da Aviapartner Executive e trasferita al centro trapianti in ambulanza. L'aereo ha poi ripreso il volo con destinazione Frankfurt Airport".