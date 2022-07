Topi alla Galleria d'arte moderna, interviene Lagalla: "Sia fatta la derattizzazione"

Dopo i guasti ai condizionatori che rischiano con il gran caldo di provocare danni alle opere d'arte, la presenza di topi ha messo in allerta i dipendenti della Galleria d'arte moderna, che hanno chiesto all'amministrazione comunale di attivarsi per una rapida derattizzazione.

I roditori sono stati trovati in diverse zona della Galleria e passeggiano indisturbati nell'atrio al piano terra. Qualcuno è stato trovato morto. "Servono interventi urgenti - dicono dalla Galleria d'arte moderna - Non possiamo andare avanti in questo modo soprattutto in questo periodo con i turisti che vengono a visitare il museo. Ci sono interventi che non possono più aspettare. Sono a rischio le opere d'arte molto preziose conservate nel museo".

Il sindaco Roberto Lagalla ha chiesto la derattizzazione. "Ho immediatamente chiamato il dirigente competente - dice - per predisporre un immediato intervento di derattizzazione".