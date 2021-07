"Tessera preziosa" a Pasquale Stellacci, ex direttore regionale dell'Agenzia delle entrate

Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Leoluca Orlando dopo il nuovo incarico in Toscana del funzionario: "Qui ha combattuto un'importante battaglia per la legalità"

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera preziosa del mosaico Palermo a Pasquale Stellacci, già direttore regionale per la Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, in occasione del suo nuovo incarico in Toscana.

"Il direttore Pasquale Stellacci - ha dichiarato Orlando - ha condotto in questi anni un'importante battaglia per il rispetto della legalità. A lui va il mio più sincero augurio di buon lavoro per il suo incarico".