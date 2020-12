Albero di Natale "scaramantico" a Terrasini: spuntano quadrifogli e ferri di cavallo

"Anche quest’anno non potevamo non realizzare l’Albero di Natale nella nostra piazza principale". Esordisce così il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, in un post su Facebook. L'albero è stato allestito in piazza Duomo e "contiene" diversi simboli scaccia guai come quadrifogli, gufi, ferri di cavallo e sale.

"E' stato un anno difficile, uno dei più problematici mai affrontati da tutti noi, caratterizzato dallo scatenarsi della pandemia a livello mondiale e da dolorosi eventi luttuosi nella nostra comunità che mai potremo dimenticare. E' stato un anno che ci ha portato a riscoprire e apprezzare il valore delle piccole cose, della famiglia, delle opere di solidarietà e di volontariato, del senso di comunità, del valore dell'ambiente e della salute".

Il sindaco aggiunge: "E il nostro albero quest'anno vuole essere un messaggio di augurio e di speranza per tutta la cittadinanza. Realizzato artigianalmente da un gruppo straordinario di donne e uomini che meritano tutto il nostro plauso, contiene decori fatti a mano simboli ed espressione di positività: coccinelle, quadrifogli, farfalle, gufi, ferri di cavallo, sale, pungitopo e palle di Natale con le monete dentro. Vogliamo ringraziare di cuore anche quest’anno i tanti volontari che hanno speso il loro tempo alla realizzazione dei decori, un gruppo di persone che da anni ormai mette cuore e passione in questa realizzazione, i dipendenti comunali e lo sponsor Conad Di Santo che ha contribuito alle spese. Vogliamo lasciarci alle spalle questo 2020 e guardare al 2021 con speranza e ottimismo...Insieme!".