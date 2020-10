Porto, sbarca con 5 chili di tabacco di contrabbando nel motore dell'auto: denunciato

Era appena sbarcato al porto dalla nave “Catania” proveniente da Tunisi con cinque chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La guardia di finanza ha fatto scattare il sequestro e denunciato un uomo, di cittadinanza italiana. In azione le fiamme gialle del comando provinciale di Palermo, insieme ai funzionari del locale ufficio delle Dogane, nel corso dei controlli nella cosiddetta area “Extra - Schengen”.

"In particolare - spiegano dal comando - durante i controlli i finanzieri, insospettiti dal comportamento del passeggero, hanno deciso di approfondire le ricerche all’interno del veicolo a bordo nel quale l'uomo viaggiava: a quel punto sono saltati 10 involucri contenenti tabacco (da 500 grammi ciascuno) della marca Mazaya, abilmente nascosti all’interno del filtro dell’aria del motore, per un totale di cinque chili di tabacchi lavorati esteri introdotti nel territorio nazionale in contrabbando. I militari, dopo aver accertato che a carico dell'uomo gravavano altre contestazioni per lo stesso reato, hanno denunciato il trasgressore per contrabbando".