Decine di striscioni in tutta la città per annunciare lo sciopero generale dei sindacati di base

Dalle prime ore della mattinata di oggi diversi striscioni annunciano per le vie di Palermo l'appuntamento con lo sciopero generale indetto lunedì dai sindacati di base (Usb, Cobas, Cub, Sgb, Slai Cobas e Usi Cit).

Una mobilitazione contro caro bollette, morti sul lavoro e per lo stop ai licenziamenti. In tutte le principali piazze d'Italia si scenderà in strada con lavoratori e sfruttati: a Palermo l'appuntamento è alle 9,30 a piazza Politeama. "Sarà - dicono in una nota i manifestanti - un momento fondamentale e necessario per porre un argine alle politiche del governo e delle organizzazioni padronali che, dopo un anno e mezzo di pandemia, puntano a riversare su lavoratori e disoccupati i costi della ripartenza".

"Dallo sblocco dei licenziamenti ai rincari delle bollette, in pochi mesi stiamo assistendo ai risultati che Draghi&co. vogliono raggiungere gravando sulle nostre spalle: aumento dei prezzi e precarietà diffusa è la ricetta che hanno previsto per continuare a sfruttarci e arricchirsi. Se a questo si aggiungono gli attacchi agli strumenti di reddito, la ripresa degli sfratti e le nuove forme di sfruttamento di risorse e ambiente ecco che il piano si fa terribilmente completo", concludono i manifestanti.