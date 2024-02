Strage di Altavilla, il sindaco proclama il lutto cittadino: "Orrore che ha turbato tutta la comunità"

Sarà lutto cittadino domani ad Altavilla Milicia, teatro della strage in famiglia nella quale sono state uccise tre persone: Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, al culmine di un rito per scacciare i demoni che si sarebbero impossessati di loro e della loro abitazione. Lo ha deciso il sindaco Pino Virga. Previste bandiere a mezz'asta nella sede del Comune, la sospensione di tutte le attività ludiche e l'osservanza di un minuto di silenzio negli uffici comunali alle 12.

Per la strage sono al momento in carcere Giovanni Barreca, marito di Antonella e padre di Kevin ed Emanuel, la figlia 17enne e una coppia di palermitani, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Domani sarà il giorno della tumulazione delle salme dei due fratelli: poco prima ci sarà un momento di preghiera. "L'orrore di quanto accaduto ha intimamente turbato ogni membro della comunità altavillese, sinceramente partecipe di tanto dolore", si legge sul documento di proclamazione del lutto cittadino firmato dal sindaco.

Il Comune di Altavilla Milicia si costituirà parte civile nel processo sull’omicidio di Antonella Salamone, dei due figli Kevin ed Emanuel. "E' stata una scelta maturata e ponderata - dice il sindaco - ci sono tutti i presupposti, dal danno di immagine per il mio centro oltre per un vero dolore e smarrimento per quanto successo".