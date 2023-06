Stadio comunale di Bagheria: consegnati i lavori alla ditta esecutrice

Sono stati consegnati ieri alla ditta esecutrice i lavori per lo stadio comunale di Bagheria. Ad aggiudicarseli la ditta Emmeci Srl di Gangi che aveva offerto un ribasso del 31,22% da sull'importo a base d'asta di 1.122.253 euro. Ieri la ditta, il responsabile unico del procedimento, il geometra Onofrio Lisuzzo insieme al sindaco Filippo Maria Tripoli e all'assessore allo Sport Massimo Cirano e al direttore dei lavori l'ingegner Francesco Russo, erano sul posto per un sopralluogo per per la consegna dei lavori.

Nello specifico si tratta di lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale. "Approfittando della sosta estiva delle attività sportiva si partirà con la demolizione della pensilina che deve essere effettuata a porte chiuse e senza alcun attività in corso - spiega l'assessore Cirano - nei prossimi giorni incontreremo anche le associazioni sportive che fruiscono dello stadio".

Il progetto, a cura dello studio Faraone, in questo primo stralcio prevede la demolizione della copertura della tribuna non agibile; il recupero e miglioramento sismico delle strutture e il rifacimento degli spogliatoi. Si tratta di un primo stralcio di interventi che renderanno lo stadio sicuro e che richiederanno circa 8 mesi di lavoro.