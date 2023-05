Porto, la banchina Sammuzzo si trasforma per un giorno in un campo da gioco

Sarà una giornata dedicata allo sport quella organizzata dall'associazione Cral Osp per domani, domenica 14 di maggio, a partire dalle 9, al porto. La banchina Sammuzzo, tornata ai palermitani dopo il suo nuovo restyling, diventa per un giorno un campo da gioco di numerose discipline. Sarà possibile cimentarsi in ogni sport seguiti dagli istruttori e agonisti delle associazioni sportive, nonché ricevere informazioni.

Non solo. Sarà anche un'occasione di festa per conoscere le associazioni e le società sportive che operano sul territorio e l'opportunità per salutare tutti gli atleti che hanno partecipato a competizioni nazionali ed internazionali ottenendo grandi risultati. Saranno presenti, infatti, gli atleti della juniores del Palermo Calcio, della Stella Basket, degli Eagles United Football e degli Sharks.

Questo il programma completo dell'iniziativa:

dalle 9 alle 12: street basket

dalle 12 alle 14: pallavolo

dalle 15 alle 18: flag football

dalle 18 alle 20: calcio

L'evento è patrocinato dall'Assemblea regionale siciliana e dall'Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli italiani.