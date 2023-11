Bimbi rimasti senza asilo nido, aprono sette spazi gioco: al via le domande

Sette spazi gioco che prevedono servizi a carattere ludico-educativo si apprestano ad aprire le porte in città in strutture private convenzionate col Comune. L'offerta è rivolta ai bambini fra i 18 e i 36 mesi che non frequentano nidi comunali né privati convenzionati. I posti disponibili in totale sono 91, la retta sarà di 30 euro mensili. Gli enti privati saranno finanziati dal Fondo di Solidarietà comunale.

Come presentare le domande

E' quanto previsto da un avviso pubblicato dall'Area dell'Educazione e formazione dell'assessorato guidato da Aristide Tamajo. Le iscrizioni saranno aperte da domani 3 novembre fino al 31 dicembre 2023. Ma già dal 15 novembre ad avviso aperto se le domande dovessero essere inferiori ai posti disponibili, si procederà all'accoglimento delle istanze secondo l'ordine cronologico di arrivo. In questo modo - secondo quanto spiegano dagli uffici di via Notarbartolo - ci sarà la possibilità di avviare il servizio anche prima della scadenza dell'avviso.

Se invece le richieste saranno superiori ai posti disponibili per ogni struttura si procederà alla formulazione di apposita graduatoria secondo i medesimi criteri utilizzati per gli asili nido. In caso di parità in graduatoria, avrà priorità il bambino più grande d’età. Le domande di iscrizione devono essere presentate dai genitori e/o da chi esercita la potestà sul minore esclusivamente online tramite il sito web Portale Scuola, accedendo alla sezione "Servizi online" esclusivamente con Spid o Cie.

Possono essere iscritti anche i minori non residenti nel capoluogo siciliano, purché almeno uno dei genitori svolga l’attività lavorativa nel Comune di Palermo. È possibile dunque compilare e inoltrare una sola domanda d’iscrizione allo spazio gioco relativamente alla circoscrizione in cui: risiede il nucleo familiare (entrambi i genitori, un genitore, un tutore o affidatario); almeno un genitore vi presti attività lavorativa; risiedono i nonni. Altre informazioni e chiarimenti possono essere chieste contattando gli uffici della “Progettazione e gestione fondi extra-comunali infanzia”, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 ai numeri 091 7404302 (oppure 13 o 58 finali) o via mail all’indirizzo pacinfanzia@comune.palermo.it.

Quali sono gli spazi gioco

Ecco la lista degli spazi gioco, dove si trovano, quanti posti saranno a disposizione per ognuno e gli orari in cui offriranno il servizio (merenda compresa) per cinque giorni a settimana:

Lo Spazio di Titti, viale Regione Siciliana 1233, V circoscrizione, 20 posti, orario: 8-13, 14-19

L'Atelier dei piccoli, via Empedocle Restivo 114, VI circoscrizione, 10 posti, orario: 15,30-19,30

La Tartaruga – via Lanza di Scalea 45-4470, VI circoscrizione, 6 posti, orario: 14-18

Il Piccolo Principe – via Ugo La Malfa 91 – VI circoscrizione, 20 posti, orario: 14-18

Econido Ovest – via De Stefano 1, VII circoscrizione, 15 posti, orario: 15,30-19,30

Lo Spazio delle Coccinelle – via Partanna Mondello 75/81 – VII circoscrizione – 10 posti, orario: 13,30-17,30

Nico e Nica College – via Thaon de Revel 76 – VIII circoscrizione – 10 posti, orario: 13,30-17,30.

Tamajo: "Maggiori servizi per le famiglie"

"Le nuove convenzioni con i sette spazi gioco garantiranno maggiori servizi rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Questo avviso conferma la volontà dell'amministrazione di favorire la cooperazione tra pubblico e privato per integrare la qualità e la quantità dei servizi educativi offerti alla città", dichiara l'assessore Tamajo.