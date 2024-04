Ferito con un colpo di pistola dopo lite alla Vucciria, un 28enne arrestato durante il pranzo di Pasqua

Avrebbe avuto un'accesa discussione con un uomo, una sera in Vucciria, e poi avrebbe estratto una pistola sparandogli a un braccio. I carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato un 28enne per tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco in esecuzione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono state avviate quando il 18 marzo scorso il ferito, un 34enne, si è presentato al Civico per una ferita d'arma da fuoco riportata all'avambraccio destro. L'uomo non ha fatto mistero su come si fosse male dicendo subito: "Mi hanno sparato". Senza però chiarire chi avesse premuto il grilletto e perché. I militari, non fermandosi alle parole della vittima, hanno cercato di ricostruire i contorni della vicenda.

Il 28enne sarebbe sfuggito a una prima cattura, cercando di fare perdere le proprie tracce per qualche giorno, ma non avrebbe resistito alla tentazione di sedersi a tavola con il resto della famiglia per il pranzo di Pasqua. E così è stato rintracciato nell'appartamento dei genitori, al Capo, dove i carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito il provvedimento del gip.

Il 34enne ferito con un colpo di pistola, dimesso dal Civico con una prognosi di 15 giorni, è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento per favoreggiamento personale in quanto "aveva dichiarato agli investigatori - spiegano dal Comando provinciale - intervenuti in ospedale di essere stato vittima di una rapina, nascondendo quindi la verità e favorendo in concreto il suo assalitore". Da chiarire dunque i motivi che hanno portato l'arrestato a sparare.